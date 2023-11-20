Hamas'tan yalanlama: Esir değişimi ve ateşkes bugün olmayacak

Hamas Hareketi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, medyada yer alan, Hamas ile İsrail arasında esir değişimine ilişkin anlaşmanın sağlandığı ve bugün yapılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Hamas'tan yalanlama: Esir değişimi ve ateşkes bugün olmayacak

Hamas'ın Telegram sayfasından açıklama yapan Rişk, Hamas'tan çeşitli kaynaklara dayandırılan esir değişimi ve ateşkes konusuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İsrail'deki Jerusalem Post gazetesinin bir yetkiliye dayandırdığı haberde de esirlerin serbest bırakılacağına ve ateşkesin bugün başlayacağına dair bir anlaşmaya varıldığına ilişkin bilginin doğru olmadığı ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 62'si Gazze içindeki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 383 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

İlgili Haberler
HAMAS 6 İsrail'li askeri öldürdüklerini açıkladı
HAMAS 6 İsrail'li askeri öldürdüklerini açıkladı
Arap liderden Erdoğan’ı kızdıracak Hamas açıklaması
Tel Aviv'de Hamas tarafından rehin alınan İsrailliler için yoga yaptılar
İsrail gazetesi Haaretz: Savaş helikopteri Hamaslılara ateş açarken sivilleri de vurdu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 çocuğu ise aranıyor Yaşam
Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 çocuğu ise aranıyor
Batman’da sağanak nedeniyle kerpiç ev çöktü Yaşam
Batman’da sağanak nedeniyle kerpiç ev çöktü
Bakan Yerlikaya Karadeniz'de kaybolan geminin battığını açıkladı. Sağanak nedeniyle 2 vatandaşımızın da öldüğünü duyurdu Gündem
Bakan Yerlikaya Karadeniz'de kaybolan geminin battığını açıkladı. Sağanak nedeniyle 2 vatandaşımızın da öldüğünü duyurdu
Antalya'daki Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi. Nefes kesen fotoğraflar geldi Spor
Antalya'daki Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi. Nefes kesen fotoğraflar geldi
5 gollü maçı Çaykur Rizespor kazandı Spor
5 gollü maçı Çaykur Rizespor kazandı
Kenan Yıldız'la ilgili flaş Fenerbahçe iddiası Spor
Kenan Yıldız'la ilgili flaş Fenerbahçe iddiası