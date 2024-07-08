Hamileliği rahat geçirmek için 7 altın kural. Yazın bunlara dikkat edilmeli

Yaz ayları kavurucu sıcaklarla devam ederken uzmanlardan, hamilelere altın değerinde tavsiyeler geldi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, sıcakların artması sebebiyle anne adaylarının serin, rahat ve güvenli kalma konusunda bilinçli olmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Susuz kalmak kabızlık, halsizlik, erken kasılmalar, baş dönmesi ve hatta erken doğum gibi bir takım sorunlara yol açabilir. Günde 10-12 bardak su içmeyi hedefleyin” değerlendirmesinde bulundu.



SIVI TÜKETMEK OLMAZSA OLMAZ!

Uzman doktor hamilelik sırasında susuz kalmamak her zaman önemli olduğuna vurgu yaparak, "Susuz kalmak kabızlık, halsizlik, erken kasılmalar, baş dönmesi ve hatta erken doğum aşağıdakiler gibi bir takım sorunlara yol açabilir.

Günde 10-12 bardak su içmeyi hedefleyin. Taze sıkılmış meyve suyu iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır ancak ilave şekerlere karşı dikkatli olmak gerekir. Taze sıkılmış meyve sularını tercih edin. Havuç, salatalık ve pancar gibi taze sebze suları, sıvı alımının yanı sıra gerekli vitamin ve mineral alımını da sağlar.

Soda, kahve ve çay gibi kafeinli ve şekerli içeceklerden kaçının veya sınırlandırın. Özellikle egzersiz yaparken veya hareket halindeyken yanınızda daima bir su şişesi bulundurun" ifadelerini kullandı.

RAHAT GİYSİLER VE AYAKKABILAR TERCİH EDİN!

"Hamile kadınlar, en sıcak yaz aylarında rahat kalabilmek için bol, hava geçiren giysiler giymelidir. Pamuklu ve keten kumaşlar serin kalmak için idealdir. Açık renkler ayrıca güneş ışığını yansıtmaya yardımcı olur ve koyu renklere göre sizi daha serin tutar. Büyüyen karnınıza uyum sağlamak için ayarlanabilir askılı veya bel bantlı hamile kıyafetlerini tercih edin." diyen Dr. Nigar Allahverdiyeva sözlerine şöyle devam etti:

"Dar giysilerden veya hareketinizi kısıtlayabilecek veya rahatsızlığa neden olabilecek herhangi bir şeyden kaçının. Son olarak hafif bir eşarp, görünümünüze şık bir dokunuş katarken güneş ışınlarına karşı ekstra koruma sağlayacaktır.

Hamilelik sırasında rahat ayakkabılar her mevsim için, özellikle de sıcaktan dolayı şişliğin ve rahatsızlığın daha yaygın olduğu yaz aylarında önemlidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar hamilelik sırasında tehlikeli olabilecek düşme ve diğer yaralanmaların önlenmesine de yardımcı olacaktır.”

"AYAKLARINIZI KALDIRMAK ŞİŞKİNLİĞİ AZALTIR"

"Ayak bileklerinde şişkinliği azaltmak için bacaklarınızı yükseltin. Ayaklarda ve ayak bileklerinde şişme, mevsim ne olursa olsun, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında hamilelik sırasında sık görülür. Ayaklarınızı kaldırmak şişliği ve rahatsızlığı azaltmanın kolay bir yoludur." diyen uzman doktor, "Otururken veya uzanırken yastık veya tabureden destek alarak bacaklarınızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca, varis çorapları da bacaklara hafif bir baskı sağlayarak venöz dönüşe yardımcı olarak şişliğin giderilmesine iyi gelecektir." ifadelerini kullandı.

"YÜZME MÜKEMMEL BİR EGZERSİZDİR"

Hamilelikte yüzmenin önemine dikkat çeken uzman doktor, "Yüzme hamile kadınlar için mükemmel bir egzersiz şeklidir. Su vücut ağırlığınızı destekler ve yaz sıcağında serin kalmanıza yardımcı olur. Açık havada yürümek, temiz hava ve güneş ışığı almanın harika bir yolu olabilir. Güneş kremi ve su tüketmeyi unutmayın." dedi.

"TAZE YİYECEKLERLE BESLENİN"

Yazın en güzel yanlarından biri de mevsiminde olan birbirinden lezzetli meyve ve sebzeler olduğunu ifade eden Allahverdiyeva, "Kavun, karpuz, domates, biber, yeşillikler gibi meyve ve sebzeler mükemmel vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Güzelce, temiz yıkandıklarından emin olun." uyarısında bulundu.



"AÇIK HAVANIN TADINI ÇIKARIN"

Yaz, anne adaylarının açık havanın tadını çıkarması için harika bir zamandır, diyen uzman doktor "ancak sağlıklı ve güvenli bir hamilelik için önlem almak önemlidir.” ifadelerini kullandı.