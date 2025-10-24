Ferrari’de geçirdiği ilk sezonda henüz podyum göremeyen Lewis Hamilton, takım içindeki gelişim sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi.

Deneyimli pilot, yaz arasından sonra Ferrari’nin performansında gözle görülür bir artış yaşandığını dile getirdi.

"İLK YILIMDA GÖZLEM YAPTIM"

Hamilton, açıklamasında “Doğru yöne gittiğimizi hissediyorum. Roma bir günde kurulmadı; bir şeyler inşa etmek zaman alıyor.” sözleriyle başarının zaman gerektirdiğini belirtti.

İlk sezonunda önceliğini gözlem yapmaya verdiğini anlatan Britanyalı yıldız, “Takımdaki ilk yılımda, geçmişte nasıl çalıştıklarına saygı göstermek, gözlem yapmak ve güçlü ya da zayıf yönlerimizi anlamak istedim. Şimdi perde arkasında yaptığımız işin etkileri görülmeye başlandı.” ifadelerini kullandı.

“GELECEK YILIN ARACINA KATKIM OLACAK”

Hamilton, mevcut SF-25 aracının geliştirme sürecinde yer almadığını hatırlatarak, “2026 aracında katkımın olmasını istiyorum. O otomobil, benim de parçası olduğum bir proje olacak.” diyerek gelecek sezona dair hedefini paylaştı.

“HER ŞETY BİR ANDA DEĞİŞMİYOR”

Ferrari’deki yeni çalışma ortamına da değinen Hamilton, “İngilizce burada ana dil değil ve ben de İtalyanca konuşmuyorum. Bu yüzden ortak bir zemin bulmak gerekiyor. Fakat hepimiz kazanmak istiyoruz. Aynı hedef için buradayız.” sözleriyle takım içi iletişime dikkat çekti.

Zor geçen hafta sonlarında moralini yüksek tutmaya çalıştığını vurgulayan pilot, “Şu anda geçmişte yapılmayan birçok önerimin dikkate alındığını gördüm. Tabii her şey bir anda değişmiyor. Mühendislerin kanıta, sayılara ihtiyacı var. Bu yüzden bazen belirli değişiklikleri elde etmek için ısrarcı olmanız gerekiyor.” yorumunu yaptı.

Hamilton, Ferrari ile 2026 sezonuna odaklandığını belirterek uzun vadeli planın meyvelerini gelecek yıl toplamayı umduğunu söyledi.