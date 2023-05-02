Hamsik: İşler istediğimiz gibi gitmedi

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Hamsik'in açıklamaları;

-Bugün çok kötü bir haberle uyandık. Fotoğrafçımız Alaattin Kazancı'nın vefat haberini aldık. Bu zor günde ailesinin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Uzun zaman sonra tekrar 11'e dönmek çok güzeldi. Tadını çıkarmaya çalıştım. Gelecekten ziyade önümüzdeki kalan 7 maçı düşünüyorum.

-Trabzonspor'da geçirdiğim 2 yıl çok özel. İlk şampiyonluğumu burada kazandım. Şehir olarak da kulüp olarak da burası Napoli'ye çok benziyor. Bu sezon işler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak futbol böyle. Bazen işler iyi gitmiyor.

-Sizin yapmanız gereken daha fazla çalışarak işleri yoluna koymak. Bu değişimler kolay değildir. Hoca değişikliği de büyük değişiklikler yaşadık. Maalesef biz de bu durumdan biraz muzdarip olduk. Yeni hocamız var. Geleceği inşa etmek için daha çok çalışmalıyız.

-Trabzonspor efsanelerinden biri olmak beni çok mutlu ediyor. 2 yıllık süreçte bunu başarabildiysem çok mutlu hissederim. Hamsik Akademi var. Bu akademide 400 adet genç oyuncu futbol oynamaya devam ediyor. Futboldan sonra kendimi buraya adayabilirim. Genç oyuncularla birlikte onlara bilgilerimi, duygularımı paylaşabilmeyi düşünüyorum. Futbolu çok seven biriyim. Şu an için tek odaklandığım nokta önümüzdeki 7 maçlık süreç.

-Sezon başından itibaren belli sıkıntılar yaşadık. Şampiyonlar Ligi hedefinden bahsedebiliriz bu yaşanan sorunlarla alakalı olarak. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek çok önemliydi. Sezon başında kötü başlamadık. Süper Kupa'yı kazandık. Ancak daha sonrasında gelen yoğun maç periyodu, antrenmanlara fazla vaktimiz kalmadı.

-Maçlarda istediğiniz sonuçları elde edemediğinizde daha zorlu döneme giriliyor. Hoca değişimleri yaşandı. Başkanımız değişti. Taktiksel değişimler yaşandı. Bizim için de kolay olmadı. Şu an takım daha stabil hale geldi. Artık Trabzonspor geleceği düşünüyor.