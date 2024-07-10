Hande Baladın sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Baladın sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Filenin Sultanları'nın yıldızı Hande Baladın bozkurt paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları ile ülkemizi temsil edecek olan Hande Baladın’dan flaş bir hareket geldi.

Baladın bir takipçisi tarafından kendisine yapılan bozkurt temalı görseli kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli voleybolcunun 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Merih Demiral’a verilen skandal ceza sonrası yaptığı bu hareket kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

NE OLMUŞTU

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda millilerimiz Avusturya ile karşı karıya geldi.

Kıran kırana geçen maçta 2 gol kaydeden Merih Demiral maçın kahramanı olurken son düdüğün ardından yaptığı hareket olay oldu.

Sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan Demiral hakkında UEFA Alman siyasilerin baskısı sonucunda soruşturma açtı.

Oyuncunun ve TFF’nin 20 sayfayı aşkın savunmasını bile okumayan UEFA 2 maç men cezası verdi.

UEFA’nın bu skandal kararı gündeme otururken insanlar bozkurt işareti yaparak UEFA’ya tepkisi göstermeye başladı.

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