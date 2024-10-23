Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle nefes kesti! Adeta ortalığı kasıp kavurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel beyaz mini elbisesiyle nefes kesti! Adeta ortalığı kasıp kavurdu

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Hande Erçel iddialı ayna pozlarıyla nefes kesti. Beyaz mini elbisesiyle poz veren Erçel'in beğeni butonu çöktü.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu iddialı ayna pozlarını art arda sosyal medya hesabından paylaştı.

Güneşin Kızları dizisiyle yıldızını parlatan Erçel, son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden düşmüyor.

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MİNİ ELBİESİYLE NEFES KESTİ

Beyaz mini elbisesiyle ayna karşısında poz veren Hande Erçel'in iddialı tarzı sosyal medyayı adeta yerinden salladı.

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BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle nefes kesen güzel oyuncunun ayna pozlarına beğeni yağdı. Kısa sürede ünlü oyuncunun beğeni butonu çöktü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Ne güzel bir kadın", "Kadınsı gücün ve güzelliğin vücut bulmuş hali", "Kraliçe" gibi yorumlarda bulundular.

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