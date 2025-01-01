Hande Erçel de masa altında üzüm yedi!

Yılbaşı akşamı uygulanan ritüellere bir yenisi daha eklendi. Dünyada yaygın olan bir ,inanışa göre yılbaşı gecesi masanın altına girerek 12 üzüm yemek aşk, para, mutluluk, sağlık gibi dileklerde bulunmak isteyen bireyler tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu yıl Türkiye'de de çok fazla paylaşılan bu ritüeli ünlü isim Hande Erçel'de gerçekleştirdi. Erçel yılbaşı gecesi yemeğinin fotoğraflarını paylaşırken masa altında üzüm yediği anları da takipçilerine sundu.

Yılbaşı gecesi masanın altında 12 üzüm yemek, bazı kültürlerde şans ve bereket getireceğine inanılan ilginç bir gelenek. Bu gelenek özellikle İspanyol kültüründe oldukça yaygın ve her üzüm, yeni yılın 12 ayını simgediği düşünülüyor.

Sosyal medyada yılbaşı gecesi çok sayıda masada üzüm yeme fotoğrafı ve videosu paylaşıldı.

Hande Erçel'in paylaşımına sosyal medyadan eğlenceli yorumlar da yapıldı.

Bir kullanıcı Erçel'e "hayattan daha ne isteyebilirsin ya.. para, popülerlik, güzel bi ilişki hepsi var…. al bacım benim hayatımı da al" derken bir takipiçi ise "Hande Erçel masanın altına girip 12 üzüm yemiş, daha ne istiyorsun be kadın kalk şükür namazı kıl demek istiyor insan" dedi.

Hande Erçel uzun süredir Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşıyor. Erçel 2025'e de yine Hakan Sabancı ile birlikte girdi.