Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nı9n aşkı tam gaz devam ediyor.

Tüm yazı birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikiliden 29 yaşındaki Erçel, geçtiğimiz aylarda Tarabya’da objektiflere takılmıştı. Oyuncu, muhabirlerin; “Sıra size geldi artık. Var mı evlilik düşünceniz?” sorusuna ise “Her şey çok güzel. Gayet iyi gidiyor” demekle yetinmişti.

100. YIL KUTLAMASINA KATILDILAR

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili, son olarak sosyal medya hesaplarından yaptıkları bir paylaşımla adlarından söz ettirmeyi başardı.

Birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılı için kutlamalara katılan ünlü çiftten Erçel, sevgilisinin omzuna yaslandığı bir kareyi 31.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden kalp ve Türk bayrağı emojisi ekleyerek paylaştı.

HAKAN SABANCI DA PAYLAŞTI

Sabancı da güzel oyuncunun kendisini etiketlediği aynı fotoğrafı 367 bin takipçisi bulunan hesabından yayınladı.

İkilinin romantik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

