Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle üne kavuşan Hande Erçel, son dönemde aldığı ani ayrılık kararı ve yeni dizi projesi Aşk ve Gözyaşı ile dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında annesi Aylin Erçel'i kanser hastalığı sebebiyle toprağa veren ünlü oyuncu zor dönemler geçirmişti.

Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

BİR FOTOĞRAF KARESİ İLE ANNESİNİ ANDI

Hande Erçel, toprağa verdiği annesi Aylin Erçel'in doğum gününde unutmadı. Erçel paylaşımına "Hem eksik hem tam... Öyle karmaşık bir his... Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni" notunu düştü.

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Annesine özlemini dile getiren Erçel, annesinin doğum gününü andığı paylaşımında; "Güzeller güzeli annem, kutlanacak en güzel gün bugün. Hem eksik hem tam. Öyle karmaşık bir his. Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni. Doğum günün begonvillerin arasında geçsin orada. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum" ifadelerini kullandı.