Hande Erçel'in reklamı değil havlusu viral oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hande Erçel'in reklamı değil havlusu viral oldu

Bir deodorant markasının reklam yüzü olan Hande Erçel, havluya sarınmış görüntüsüyle viral oldu.

Kariyerinin zirvesinde olan oyuncu Hande Erçel, adeta reklamdan reklama davetten davete koşuyor.

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Şimdi de ünlü bir parfüm ve deodorant markasıyla anlaşan 30 yaşındaki oyuncunun bu kampanyadan 7 milyon TL aldığı iddia edilmişti.

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Önceki gün televizyonlarda yayınlanan reklam filmi ise kısa sürede herkesin diline düştü.

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Bir sürededir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncunun havluya sarınmış görüntüleri kısa sürede viral oldu.

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Reklamı izleyen bir çok kullanıcı Erçel’in müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı’yı kastederek “Aman Arzu Hanım görmesin” diye yorum yaptı.

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Markanın bir önceki reklam yüzü ise şimdilerde bir çocuk dünyaya getirmeye hazırlanan oyuncu Burcu Biricik olmuştu.

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