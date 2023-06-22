Hande Erçel'in romantik bakışları düğün gecesine damga vurdu

Dört yıldır aşk yaşayan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer evlendi. Düğünde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın romantik anları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun Hakan Sabancı'ya bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel'in romantik bakışları düğün gecesine damga vurdu

Uzun zamandır bir dargın bir barışık ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer görkemli bir düğünle evlendi.

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Düğünde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın romantik anları sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun Hakan Sabancı'ya bakışları sosyal medyada gündem oldu.

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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in sahnede birbirlerine şarkı söyleyip dans ettikleri düğünde, Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı kimselere aldırmadan romantik anlar yaşadı.

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Hande Erçel gözlerini sevgilisinden alamazken, Sabancı'ya bakışları sosyal medyada gündem oldu.

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