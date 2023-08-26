Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi

Şarkıcı Hande Yener, Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yener, Szymanski için, “Atmadan attırmadan duramıyor, Allah’ın lütfu” ifadelerini kullandı.

Hande Yener Fenerbahçeli futbolcuyu öve öve bitiremedi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play- off turu ilk maçında dün akşam Hollanda ekibi Twente’yi ağırladı. Sarı lacivertli takım 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi Oosterwolde, Szymanski, İrfan Can Kahveci (2) ve Tadic’in attığı gollerle 5-1 kazanarak turu geçme yönünde önemli bir avantaj elde etti.

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PERFORMANSIYLA YILDIZLAŞTI

Maça 1 gol, 1 asistle Polonyalı on numara Sebastian Szymanski damga vurdu. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayı giydiği, 7 maçta 4 gol atıp, 4 asist yaptı. Yıldız futbolcunun performansına ünlü şarkıcı Hande Yener'den övgü geldi.

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"ATMADAN ATTIRMADAN DURAMIYOR"

Yener, Instagram hesabından Szymanski’nin fotoğrafını paylaşarak, “Atmadan attırmadan duramıyor, Allah’ın lütfu” diye yazdı. Yener’in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

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