Hande'yi eltisi Nazlı ele verdi

Güzel oyuncu Hande Erçel’den olay tatil paylaşımı... Hakan Sabancı ile uzun süredir aşk yaşayan Erçel’in Sabancı Ailesi tarafından istenip istemediği gündemi en çok meşgul eden konulardan biriydi.

Güzel yıldız bu iddialara bir kez daha Instagram hesabındaki fotoğraflarla noktayı koydu. Erçel, Portekiz tatilinden fotoğraflar paylaşmaya başladı.

Aynı anda Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı’nın da Lizbon’dan fotoğraf paylaşması ‘Hande yavaş yavaş aileye giriyor’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda evlenmişti.

3 oğlu olan Arzu Sabancı çocuklarına düşkünlüğüyle biliniyor.