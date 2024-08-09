Haniye suikastı için İran'ı karıştıracak iddia: "Mossad onları kullandı"

The Telegraph'ın haberine göre İsrail istihbarat teşkilatı Mossad, Hamas'ın eski siyasi lideri İsmail Haniye'nin evine patlayıcı yerleştirmek üzere İranlı ajanları görevlendirdi.

Habere göre Haniye'nin kaldığı Tahran'daki misafirhanenin üç odasına patlayıcı düzenekler yerleştirildi ve bunlar yurtdışından uzaktan patlatıldı. Asıl plan Haniye'nin mayıs ayında İran'ın eski cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katıldığı sırada suikasta uğramasıydı. Ancak The Telegraph'ın iki İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, binadaki büyük kalabalık ve yüksek başarısızlık riski nedeniyle operasyon iptal edildi.

Ajanlar bunun yerine Haniye'nin kalabileceği Tahran'ın kuzeyindeki Devrim Muhafızları Ordusu misafirhanesinin üç odasına patlayıcı düzenekler yerleştirdi. Rapora göre ajanlar gizlice hareket ederken ve dakikalar içinde birden fazla odaya girip çıkarken görüldü.

Haniye'nin kaldığı odadaki patlayıcılar, 31 Temmuz Çarşamba günü saat 02:00'de yurtdışından uzaktan patlatıldı. Haniye, İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunuyordu.

"İŞİN İÇİNDE BİLİNMEYEN ÜST DÜZEY YETKİLİLER OLABİLİR"

Haberde, ayrıca Mossad'ın Ensar el Mehdi koruma biriminden ajanlar kiraladığı belirtildi. Bir Devrim Muhafızları yetkilisi diğer iki odada da patlayıcı düzenekler bulunduğunu bildirdi. Olayı "İran için bir utanç ve büyük bir güvenlik ihlali" olarak nitelendiren bir başka İranlı yetkili ise saldırının nasıl gerçekleştiğine dair kafa karışıklığını dile getirerek işin içinde henüz bilinmeyen üst düzey yetkililerin olabileceğini öne sürdü. Hamas ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin kilit isimlerinden İsmail Haniye geçtiğimiz 31 Temmuz Çarşamba günü Tahran'da kaldığı evde suikasta uğramıştı.