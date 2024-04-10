Haniye’nin oğullarının öldürüldüğü haberini aldığı an. Tüm dünyada yankılandı

Haniye’ye okulları ve torunlarının İsrail saldırısında öldürüldüğü haberi, yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada verildi. Haniye'nin acı haberi aldığı anın görüntüsü ise tüm dünyada yankı uyandırdı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunların öldüğünü Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarında yaralananları ziyaret ettiği hastanede öğrendi. Haniye’nin haberi aldığı an ise yayınlandı. Haniye aldığı acı haberle bir an durduktan sonra cep telefonundan haberi okuyan kişiye doğru yaklaştı. Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torununun öldüğü haberini almasının ardından ilk sözleri “Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum” demek oldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Şati Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda, Haniye’nin Hazem, Amir ve Muhammed adlı 3 oğlu ile 3 torunu yaşamını yitirmişti.