Kaynak: Haber Merkezi
Hansi Flick Yamal gerçeğini açıkladı! İspanya'yı topa tuttu

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal'ın yarın oynanacak Valencia maçında oynayamayacağını açıkladığı basın toplantısında İspanya Milli Takımı'nı geç yıldızın sağlığını hiçe saymakla suçladı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick İspanya Milli Takımı'na yönelik sert tepki gösterdi.

La Liga'da yarın Valencia'yı ağırlayacak Barcelona'da açıklamalarda bulunan Alman teknik adam Lamine Yamal'ın bu maçta, İspanya Milli Takımı'nın onu zorlaması nedeniyle oynayamayacağını belirtti.

"BU YAKLAŞIM GENÇ OYUNCULARI KORUMAK DEĞİL"

Flick, "Lamine Yamal yarın oynamayacak. İspanya, oynaması için ona ağrı kesici verdi ve her iki maçta da üç farklı öndeyken 73 ve 79 dakika forma giydi. İki maç arasında ise hiç idmana çıkamadı. Maalesef bu yaklaşım genç oyuncuları korumak değil. Bu konu hakkında gerçekten üzgünüm." ifadelerini kullandı.

