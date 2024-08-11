Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor

Kaynak: AA
Harris ile Trump arasındaki fark açılıyor

ABD Başkanlık yarışında demokratların adayı Harris, Cumhuriyetçilerin adayı Trump’ın 4 puan önünde. Önceki anketler fark sırasıyla 3 puan ve 1,3 puan olacak açıklanmıştı.

New York Times ile Siena College, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, sonuçları belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"den Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya'da anket yürüttü.

5-9 Ağustos'ta yapılan anketin sonuçları, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Harris'in yüzde 50 oyla, Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın yaklaşık 4 puan önünde olduğunu gösterdi.

The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından 26 Temmuz'da yayımlanan anketin sonuçları ise başka bir senaryoyu ortaya koymuştu.

Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde, Harris'in beş "salıncak eyaletin" dördünde Trump'ın hemen gerisinden geldiğinin görüldüğü ankette, bir eyalette ise iki ismin eşit durumda olduğu ortaya konmuştu.

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