Harris’in mitinginde Filistin sloganları

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Arizona'nın başkenti Phoenix'te düzenlediği kampanyada "Özgür Filistin" sloganları atan Filistin destekçilerine yanıt verdi.

The Hill’in aktardığına göre, Harris, miting sırasında Filistin destekçilerinin sloganlarına karşılık olarak, "Şu anda bir ateşkes anlaşması yapmanın ve esir anlaşmasını gerçekleştirmenin zamanı" şeklinde konuştu.

Harris, ABD Başkanı Joe Biden ve kendisinin ateşkes ve esirlerin iadesi için çaba gösterdiklerini belirtti. Filistin destekçilerinin görüşlerine saygı duyduğunu vurgulayan Harris, ancak mitingin ana konusunun seçim olduğunu belirtti.