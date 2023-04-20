Harun Tan sevgilisiyle el ele görüntülendi

Ünlü iş insanı Harun Tan, yıllar sonra ilk kez kız arkadaşıyla ele objektiflere takıldı.

Harun Tan sevgilisiyle el ele görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Harun Tan, yıllar sonra ilk kez kız arkadaşıyla ele objektiflere takıldı.

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Doğa ve spora olan düşkünlüğüyle bilinen Tan, önceki gün kız arkadaşıyla Arnavutköy, sokaklarında el ele gezerken görüntülenmekten kurtulamadı.

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Arnavutköy’ün tarihi sokaklarını kız arkadaşına tanıtan Harun Tan, görüntülendiğini fark edince kız arkadaşının elini bıraksa da el ele görüntü verdiğinden habersizdi. Her zamanki rahat tavırlarının aksine hareket eden Tan’ın kız arkadaşı da yüzünü gizlemek istese de başarılı olamadı. Harun Tan’ın kullandığı araca binene ikili, hızlıca uzaklaştı.

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Harun Tan, 2002 yılında evlendiği Ebru Şallı'dan 2013 senesinde boşanmıştı.

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