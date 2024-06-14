Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Hasta ve yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. O anlar hastanede bulunan vatandaşlar tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların ne denli yaygın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve yanındaki yakınları, tartıştıkları doktoru darp etmeye çalıştı. Olayın detayları, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının zorluğunu ve güvenlik risklerini gündeme getirdi.

Bu tür şiddet olayları, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı tehditlerin ciddiyetini ve sağlık sistemindeki güvenlik açıklarını ortaya koyuyor. Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sıkça yaşandığı ve bu tür olayların önlenmesi için yeterli tedbirlerin alınmadığına dair endişeler giderek artıyor.

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