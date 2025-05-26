Hastane bahçesinde feci olay! Fren yerine gaza bastı: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Diyarbakır'da hastane bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza bastı. Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarından 1 kişi yaşamını yitirdi 1 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca bahçede bekleyen hasta yakınlarından 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

g.jpgMerkez Kayapınar ilçesinde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde park halindeki 21 AGD 230 plakalı otomobil, sürücü M.E'nin (52) fren yerine gaza basmasıyla bahçede bulunan Aygül Batmaz (45) ve A.A'ya çarptı.

c-001.jpgYaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye alındı.

Yaralılardan Batmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

d.jpgSürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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