Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Ödemiş - Balabanlı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş istikametinden Balabanlı yönüne seyreden T.T. (47) kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen H.İ.Ç.’nin (60) kullandığı otomobile çarptı.

İddiaya göre H.İ.Ç.'nin sollama yaptığı sırada meydana geldiği öğrenilen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.T. yaralandı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.