HATAY VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ





1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazı, belirlenen muhammen bedel üzerinden 30.04.2024 Salı günü saat 14:00’te Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No:1 31030 Antakya/HATAY adresindeki Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için elektronik devlet ortamından (e-devlet) ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı surety veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 29.04.2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri, Yapı ve Yatırım İşleri Şube Müdürlüğüne müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.

3-) Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; geçici bedelinin Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıf Katılım Antakya Şubesinde bulunan ( TR19 0021 0000 0030 0003 1000 01) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası (4590013020) ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

4-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile ihale edilecektir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-) İhaleye çıkarılan bu taşınmazın satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, gazete ilan bedeli ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni KDV tutarı ile tapudaki ferağ muamaleri alıcıya aittir.

8-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütceye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

9-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller+KDV vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı, İdarece alacaklıya tapu devri yapılmadan önce peşin alınacaktır.

10-) Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap İban numarası olmayanların herhangi bir bankandan hesap açtırması gerekmektedir.)

Satış ile ilgili ihale dokümanı 29.04.2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar mesai saatleri içerisinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir.







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