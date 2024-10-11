Hatay'da 12 yaşındaki çocuğu dövdü! O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da 12 yaşındaki çocuğu dövdü! O anlar kamerada

Hatay'ın Samandağ ilçesinde okul çıkışında gürültüye tepki gösteren bir şahsın 12 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Mahalledeki Adem Nural Ortaokulu'nda öğrenci olan 12 yaşındaki Y.E.Ö., kurs sonrası arkadaşlarıyla birlikte okuldan eve gitmek istedi. Okula yakın bir yerde yaşayan S.N., çocukların gürültü yaptığını iddia ederek 12 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Kısa bir süre sonra aynı şahsın oğlu da 12 yaşındaki çocuğu darp etti. Çocuğun darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Saldırılara maruz kalan çocuğun ailesi, evlatlarının darp edildiğini öğrendikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay üzerine başlatılan soruşturmada, çocuğu darp eden şahısların ifadeleri alındıktan sonra serbest kaldığı belirtildi. Küçük çocuğun ifadesi ise pedagog eşliğinde alındı.

Hatay'da 12 yaşındaki çocuğu dövdü! O anlar kamerada

Hatay'da 12 yaşındaki çocuğu dövdü! O anlar kamerada

Hatay'da 12 yaşındaki çocuğu dövdü! O anlar kamerada

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