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Hatay’da kaçak cep telefonu operasyonu

Hatay’da düzenlenen operasyonda polis, 38 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:03
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Hatay’da 38 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hatay’da kaçak cep telefonu operasyonu
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde A.İ.'nin Reyhanlı Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan işyerinde arama yapan polis, 38 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

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