Hatay’da kaçak cep telefonu operasyonu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde A.İ.'nin Reyhanlı Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan işyerinde arama yapan polis, 38 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
(Kaynak: İHA)
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