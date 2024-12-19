Hatay'da arabanın motoruna giren kediyi kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da arabanın motoruna giren kediyi kurtardı

Hatay’da soğuk havadan kaçan bir kedi araç motoruna girdi. Fadime Bastık isimli bir kadın kediyi kurtararak “Elimi ısırmasına rağmen yakalayıp çıkarttık” dedi.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Hatay'da da kendini hissettirdi. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü İskenderun ilçesinde soğuk havada üşüyen bir kedi aracın motoruna girdi. Bir süre yolculuk yaptıktan sonra yavru kediyi fark eden vatandaş, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedi, Fadime Bastık isimli yaşlı kadın tarafından kurtarıldı. Aracın motorundan çıkardığı yavru kediye şefkatle yaklaşan Bastık'ın merhameti yürekleri ısıttı.

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"Kedi kaçıyordu, elimi ısırmasına rağmen yakalayıp çıkarttım"

Kediyi kendisini ısırmasına rağmen kurtardığını dile getiren Bastık, "Elimle tutarak yakaladım kediyi. Kedi kaçıyordu, elimi ısırmasına rağmen yakalayıp çıkarttım. Kedi bana daha alışmadı, kaçmaya çalışırken elimi kanattı. Bu kedi benim kaybolan kedilerimden" dedi.

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