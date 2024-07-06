Hatay’da kedi böyle kurtarıldı

Yaşasın iyi insanlar!

Hatay'da, bir aracın motor bölümüne sıkışmış olan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden başarıyla kurtarıldı.

Gökçeoğlu Mahallesi, Kumlu İlçesi'nde, bir vatandaşın motor bölümüne sıkışan kediyi görmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine iletildi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Motorun iç kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu serbest bırakıldı.