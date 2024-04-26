Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasağı

Kaynak: AA
Hatay'da ormanlık alanlara giriş yasağı
Hatay'da ormanlık alanlara 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, resmi internet sitesinden ormanlık alanlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, il sınırı içerisindeki ormanlık alanlara 6 ay boyunca girişlerin yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca 25 Nisan 2024 tarihinde toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunun kararı uyarınca Hatay il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 1 Mayıs-30 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır."

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