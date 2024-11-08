Hatay'da polisler, iki farklı olaya karışan 6 şahsı yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hatay'da polisler, iki farklı olaya karışan 6 şahsı yakaladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 farklı olaya karışan 6 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerine; 30 Ekim ve 5 Kasım tarihinde İskenderun ilçesi Kocatepe mahallesinde meydana gelen Silahlı Tehdit - Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması olayıyla ilgili yapılan operasyonda; Ş.O., Z.O., A.Ş., Ö.Ş., Ç.O. ve E.Ş. isimli çocuk sahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 bıçak, 137 adet 9.19 mm fişek, 5 adet 7.65 mm fişek, 34 Adet dolu kartuş ve 84 adet uyuşturucu neurontin hap ele geçirildi.

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