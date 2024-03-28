Hataylı girişimci kadınlar teknoloji eğitimi aldı

Kripto varlık platformu Binance ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliği ile hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitimlerini Hatay’a taşıdı. Deprem bölgesinde yaşayan genç kadın üniversite öğrencilerine ulaşan akademi yeni mezunlarını verdi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 26-27 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen programda, kadın katılımcılar finansal okuryazarlık, blok zinciri teknolojisi, yapay zeka, NFT, siber güvenlik gibi eğitimler alarak Web3 dünyasında yer alabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazandırıldı. Eğitime katılan 80 katılımcıya da sertifikaları takdim edildi.

2024 Ocak ayında başlayan ve ilk mezunlarını geçtiğimiz günlerde veren Binance Teknolojide Kadın Akademisi, genç kadınları teknoloji dünyasına kazandırarak, sadece bireysel kariyerlerinde değil, aynı zamanda toplumda da liderlik yapma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Bu projeyle, kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığını artırmak amaçlanırken, Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik gücünü yükseltmesinde önemli bir kilometre taşı olması da hedefleniyor.

‘HATAY ÖNCELİKLİ BÖLGEMİZ’

Düzenlenen sertifika töreninde konuşan Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, 6 Şubat felaketinin hemen ardından deprem bölgesinin şirket için öncelikli bölgelerden biri haline geldiğini vurguladı.

Deprem bölgesindeki kullanıcıların her birine 100 dolar değerinde BNB bağışladıklarını belirten Dönmez, Binance Charity üzerinden toplanan bağışları Kızılay’a gönderilerek depremzedelere destek olunduğunu söyledi. Ayrıca Dönmez, AHBAP’a yapılan bağış ile çelik ev yapıldığını ve okul olarak kullanıma açıldığını da sözlerine ekledi.

Dönmez, “Bu nedenle akademi programı için Hatay değerli bir lokasyon ve Binance’in misyonunu tanımlayan yenilikçi ruhu kucaklayarak, değişim ve gelişim için temelleri attığımız bir şehir" diye konuştu.

Türkiye’nin dünya genelinde kripto ve yeni teknolojiler için en etkileyici merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken Dönmez, ülkenin %40'a yakın kripto benimseme oranına sahip olduğunu da vurguladı.

Kripto sektöründe cinsiyet eşitliği bakımından küresel olarak olumlu bir trend görüldüğünü ancak hem teknoloji hem de kripto alanlarında hala bir eşitsizlik söz konusu olduğunu da değinen Dönmez, Binance TR olarak sektörün geleceğini şekillendirmede önemli bir rol üstlendiklerini, eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmeye kararlı olduklarını söyledi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI SAĞLIYOR

Eğitimin şirket olarak finansal özgürlüğü artırma ve sektörde cinsiyet eşitliğini sağlama misyonunun önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Dönmez, kuruldukları 2020'den bu yana Binance Akademisi ve Binance Charity aracılığıyla binlerce bireye ücretsiz eğitim imkanı sağladıklarına dikkat çekti. Dönmez, hedeflerinin kadınların iş yerinde sadece katılımcı değil, lider olduğu bir gelecek yaratmak olduğunu söyledi.

KADIN LİDER YETİŞTİRME HEDEFİNDE

Akademi paydaşlarından Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de yaptığı konuşmada en büyük amaçlarının teknolojide kadınların sayısını artırarak istihdama, üretim süreçlerine ve girişime katılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Öney, Binance Teknolojide Kadın Akademisi’nde özellikle kadınların Web3, blockchain, kripto, yapay zeka ve veri alanında güçlenmelerini sağlamak için güçlü bir program oluşturduklarını belirtti.

“Dernek olarak hepimizi derin yasa boğan deprem felaketinden sonra Hatay’da afetle mücadele çalışmaları yürütmüştük” diyen Öney, bu nedenle Akademi’nin ilk 50 mezununa sertifikalarını vererek onları istihdama hazırladıktan sonra yönlerini deprem bölgesine çevirdiklerini anlattı.

Hatay’da 80 üniversite öğrencisi genç kıza bu programı sunduklarını belirten Öney, programa ilginin çok yüksek olduğunu da söyledi.

Öney, “Eğitim sonrasında buradaki genç kızlarımızı daha uzun olan teknik eğitimlerimize davet ederek bu bölgelerden güçlü, teknolojide üreten, Türkiye’nin en büyük açığı olan nitelikli insan açığını kapatacak nitelikte kadın liderler yetiştirmek üzere iyi bir başlangıç yapmış olduk” diye konuştu.

‘AKADEMİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK’

Birleşmiş Milletler mevcut hızda ilerlediğimiz takdirde, 2030'a gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturan 340 milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun aşırı yoksulluk içinde yaşayacağını öngördüğüne dikkat çeken Öney, teknolojide Türkiye’nin güçlenmesi, gayri safi yurtiçi hasılanın yükselmesi ve teknoloji ve insan kaynağı açısından lider olarak ile yer alabilmesi için bu programın önemine vurgu yaptı.

5 yılda 5 bin kadını mezun etmeyi hedeflediklerini belirten Öney, “Bulundukları sektör ne olursa olsun teknolojinin vermiş olduğu güçle Türkiye’ye büyük katkı sağlamalarını umuyoruz. Akademi olarak Türkiye’de ve deprem bölgelerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

‘KADINLAR EŞİT ŞEKİLDE YARARLANMALI’

Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, kasım ayında gerçekleştirilen Binance Blokchain Week'te ilk kez duyurulan programın pilot eğitimlerini gerçekleştirerek geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet töreni ile 50 katılımcı kadına sertifikalarını takdim ettiklerini ve 5 yılda 5 bin kadına eğitim vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Eldoğan, özellikle gençleri ve kadınları dahil etmenin öneminden bahsetti. Kadınların finansal özgürlük yolunda yeni fırsat alanlarını değerlendirmelerini ve bu alanlarda gelişimlerini desteklediklerini de söyledi. Kripto varlıklar ve blokzincir teknolojisi hakkında farkındalığı artırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Eldoğan, “Hedefimiz, teknolojinin sunduğu fırsatlardan tüm kadınların eşit şekilde yararlanmasını sağlamak ve bu alandaki kadın liderlerin sayısını artırmak” dedi.

Deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak için kadınların katılımının önemine dikkat çeken Eldoğan, bu nedenle Binance Teknolojide Kadın Akademisi’ni Hatay’a taşıdıklarını da sözlerine ekledi.