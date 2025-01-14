Hatayspor, Murat Şahin ile anlaştı

Kaynak: DHA
Hatayspor, Murat Şahin ile anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor teknik direktör arayışlarında Murat Şahin ile sözlü anlaşmaya vardı.

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile prensip anlaşmasına vardı.

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, teknik direktör Murat Şahin ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzaya dökülmesi bekleniyor.

HATAYSPOR'A FIFA'DAN TRANSFER YASAĞI

Öte yandan FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a transfer yasağı getirdi. FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hatayspor'a borçları sebebiyle 2 dönem transfer yasağı verildi. Hatayspor, borçlarını ödemezse 2026'nın kış transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.

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