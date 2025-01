Hatipoğlu'ndan Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i ile RAMS Park'ta 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu açıklamalarda bulundu.

"AHMED KUTUCU TRANSFERİ"

Hatipoğlu: "Transfer için konuşmak şu anda istemiyorum. İsim vererek yönlendirmeler yapmak istemiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Galatasaray ihtiyacı olan transferleri bu dönem yerine getirecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Bugün hedefimiz Galatasaray için formayı terleten oyuncularımıza sahip çıkmak." dedi.

"MUSLERA'YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ"

Muslera konusuna değinen Hatipoğlu "Muslera'nın nasıl önemli bir oyuncu olduğunu anlatmak istesem kendimden utanırım. Galatasaray'ın 7 şampiyonluğunda doğrudan katkısı olan bir isimden bahsediyoruz. Konya karşısında da Bülent Korkmaz'ın rekorunu kıracak. Çok şey borçluyuz. Ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu tüm Galatasaray camiası biliyor." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLER HER AN OLABİLİR"

Merak edilen transfer konusunu üzerine Hatipoğlu "Biz eksiklerimizi tamamlamak için çalışıyoruz. Transferler her an olabilir. Yarın da olabilir. Bu konuda herkes müsterih olsun. Başkanımızla görüşüyoruz. Kendisi bir ameliyat geçirdi. Şu anda sağlığı gayet yerinde. Kendisiyle her an iletişim halindeyiz."dedi.