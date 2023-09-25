Hava Kontrolörlerinden eylem hazırlığı

Hava Trafik Kontrolörleri (ATC), özlük haklarıyla ilgili sorunların yanısıra çalışma koşullarının da gün geçtikçe ağırlaştığı gerekçesiyle eyleme hazırlanıyor.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, ATC'ler tarafından alınan karar doğrultusunda pilotlara gönderilen mesajda "EUROCONTROL’ün de tavsiyeleri doğrultusunda kaçınma vb. zaruri durumlar nedeniyle zorunluluk teşkil etmedikçe direkt rota verilmemesi, aksi uygulamaların varış havalimanlarında akış yönetimini bozduğu ve öngörülebilirliği azalttığı hususu da göz önünde bulundurularak, hava trafik kontrolörlerimizce yalnızca mesleki açıdan zorunluluk teşkil etmediği halde iş yükü ve sorumluluklarını arttırma pahasına yapılan direkt rota verme uygulaması askıya alınacak" ifadeleri yer aldı.

Hava trafik kontrolörleri tarafından gerçekleştirilecek eylem bu gece yarısı itibariyle başlayacak.

İşte ATC'ler tarafından pilotlara gönderilen o mesaj:

"Kıymetli Pilotlar, Frekansın Öteki Ucundaki Mesai Arkadaşlarımız;

Türk hava sahasındaki her türlü hava aracının emniyetli bir şekilde sevk ve idaresinden sorumlu hava trafik kontrolörleri olarak maalesef bir değersizleştirme ve itibarsızlaştırma operasyonu ile karşı karşıyayız. Özlük haklarımızla ilgili sıkıntıların yanısıra, çalışma koşullarımız da gün geçtikçe ağırlaşmakta. EUROCONTROL verilerine göre hava trafik kontrolörleri olarak üretkenlik seviyemiz Avrupa ortalamasının %23 üzerinde ve kontrolör kaynaklı gecikme girdimiz ise 0'dır. Ülkemiz sağlanan hava trafik hizmetinin büyüklüğü açısından 41 üye ülke içinde 2. sırada olmakla birlikte, birim başı maliyet bakımından maalesef son sıralardadır. Mevcut kurumsal yapılanma ve bürokratik engellerden ötürü ülkemiz her yıl 1.4 Milyar Euro’ya varan döviz gelirinden mahrum kalmaktadır.

365 gün 24 saat frekansın öteki ucunda EUROCONTROL kurallarına uygun olarak Avrupa standartlarında icra etmekte olduğumuz mesleğimizin koşullarının düzeltilmesi yönünde kurum içi yaptığımız görüşmelerde netice alamadığımızdan, sesimizi daha üst makamlara duyurabilmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 26 ve 28 Eylül'de 00:00 Z'da başlayıp 23:59 Z'da bitecek, iki ayrı tarihte de 24 saat sürecek bir İnisiyatif Almadan Çalışma eylemi gerçekleştireceğiz. Bu süreçle ilgili kamuoyu, kurumlar, şirketler ve TALPA'ya gerekli bilgilendirmeler yapıldı; ancak bizleri en iyi anlayacak siz değerli mesai arkadaşlarımıza da bizzat aktarmak isteriz ki bu faaliyet gelecekte sizlere daha da kaliteli ve emniyetli bir hizmet verebilmemiz için elzemdir.

İnisiyatif almadan çalışma uygulaması kapsamında, EUROCONTROL’ün de tavsiyeleri doğrultusunda kaçınma vb. zaruri durumlar nedeniyle zorunluluk teşkil etmedikçe direkt rota verilmemesi, aksi uygulamaların varış havalimanlarında akış yönetimini bozduğu ve öngörülebilirliği azalttığı hususu da göz önünde bulundurularak, hava trafik kontrolörlerimizce yalnızca mesleki açıdan zorunluluk teşkil etmediği halde iş yükü ve sorumluluklarını arttırma pahasına yapılan direkt rota verme uygulaması askıya alınacak, meydan AIP’lerinde var olan standart push-back, motor çalıştırma ve taksi usullerine inisiyatif kullanmaksızın, harfiyen riayet edilecektir. Bu uygulamalar dışında, kamu yararı gözetilerek hizmetin gereklerinin layıkıyla ifasına devam edilecektir. İlaveten, VIP ve ambulans uçaklar, askeri uçuşlar ve İHA/SİHA’lar, havacılık kuralları çerçevesinde acil durum deklare eden trafikler için öncelikli iniş kalkış, direkt rota verme ve diğer her türlü inisiyatif dahilindeki uygulamalar sürdürülecektir.

Siz değerli mesai arkadaşlarımızın bu süreçte bizlere göstereceği destek çok kıymetli olacaktır. Emniyetli uçuşlar dileriz."