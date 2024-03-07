Havacılık sektöründeki kadınlar 'WAI Türkiye' için buluştu

Uluslararası Havacılıkta Kadın Kuruluşu’nun (Women in Aviation International – WAI) Türkiye lansmanı etkinliği Boeing ev sahipliğinde ve Türk havacılık sektöründen paydaşların katılımı ile İstanbul’da gerçekleşti. Türk havacılık sektöründen çok sayıda kadın yönetici ve profesyonelin Dünya Kadınlar Günü’nü birlikte kutladığı etkinliğin açılış konuşması Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın tarafından yapıldı.

Türk havacılık sektörünün aralarında Türk havayolu şirketleri, uçak ve motor üreticileri, sektör kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı paydaşlarından lider kadınların deneyimlerini paylaştığı iki panel gerçekleştirildi. Havacılıkta Lider Kadınlar – WAI Türkiye Kurucu Üyeleri başlıklı panelin moderatörlüğünü Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın yaparken konuşmacı olarak Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, Türk Hava Yolları (THY) Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Başkanı Özlem Salihoğlu, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Dr. Aybike Molbay, İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Hülya Cebeci, Çakmak Avukatlık Ortağı Sera Zuvin yer aldı.

Havada Bayrağı Taşıyan Kadınlar başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü Boeing Pilot Eğitimleri Emniyet Yönetim Sistemleri ve Veri Değerlendiricisi Özge Şenol yaparken, IATA Türkiye, Orta Asya, Azerbeycan Bölge temsilcisi Funda Çalışır, Emekli Pilot ve eğitmen Hürriyet Munanoğlu, Boeing Field Service Bölge Müdürü Fatma Şahin, Pegasus Hava Yolları Kaptan Pilot Su Özdeniz Aksöz, Türk Hava Yolları (THY) Sorumlu Kaptan Pilot Selin Sevimli konuşmacı oldu. İki ayrı panelde kadın istihdamının Türk havacılığının geleceği için önemi, WAI Türkiye’nin bu alanda yürüteceği faaliyetlerle sektörün sürdürülebilir büyümesine yapacağı katkılar tartışıldı.

YÜZDE 50 KADIN İSTİHDAMI HEDEFİ

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın inovasyon ve ilerlemeyi sürdürmek için önemli olduğuna inandıklarını belirten Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, “Kadınların havacılık sektöründe yer alması için çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Havacılık sektörünün yetenek havuzunda daha fazla kadın olmasının sektörün geleceği için son derece kritik olduğuna dikkat çeken Sargın, “Bugün sektörde kadın istihdamının hem dünyada hem Türkiye’de olması gereken noktadan çok uzakta olduğunu görüyoruz. Boeing olarak, Türk havacılık ekosisteminden ortaklarımızla yürütmekte olduğumuz faaliyetlerle binlerce genç kadına ve kız çocuğuna ulaşmaya ve onları havacılığa yönlendirmeye devam ediyoruz. WAI Türkiye aracılığıyla sektördeki paydaşların çabalarını tek bir çatı altında birleştirip büyütmeyi ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) belirlediği yüzde 50 kadın istihdamı hedefine ülkemizin de hızla ulaşmasına katkı vermeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

17 BİNDEN FAZLA ÜYESİ BULUNUYOR

Faaliyetlerine 1990’lı yıllarda ABD’de başlayan WAI, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Havacılık ve uzay sektörünün tüm çalışma alanlarında daha fazla kadının yer almasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

WAI’nin, aralarında 400’ün üzerinde şirket ve kuruluşun yanı sıra sektör profesyonelleri, havacılık tutkunları ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu tüm dünyada 17 binden fazla üyesi bulunuyor.

Kuruluş, tüm dünyada kapsayıcı, sürdürülebilir bir havacılık ve uzay sektörü inşasına katkı sunmak, kadınları ve kız çocuklarını bu sektörde kariyer yapma doğrultusunda cesaretlendirmek üzere mevcut ve gelecekteki iş gücüne yatırımlarda bulunuyor. Bu kapsamda yürüttüğü eğitimler, atölyeler, burs ve mentörlük programlarıyla üyelerini desteklemenin yanı sıra onları sektör profesyonelleriyle bir araya getirerek kariyer olanakları sağlıyor.