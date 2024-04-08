Havacılıkta iç hat yolcu artış dış hatların gerisinde kaldı

Kaynak: Bloomberght
Havacılıkta iç hat yolcu artış dış hatların gerisinde kaldı
Martta hizmet verilen yolcu trafiği 2023'ün aynı döneminde iç hat yolcu trafiğinde yüzde 3,8, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 11,4 artış gösterdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, martta 14,6 milyon, yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 44 milyon yolcunun hava yolunu kullandığını aktardı.

Bakan Uraloğlu, mart ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini yayımladı.

Açıklanan veriler kapsamında martta iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak sayısı 67 bin 539'a, dış hatlarda ise 54 bin 922'ye kadar yükseldi.

Toplam uçuş trafiği üst geçişler ile beraber 165 bin 329'a çıkarken martta hizmet verilen uçak trafiği 2023'ün aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 6,3, dış hat uçak trafiğinde yüzde 9,8 ve üst geçişler dahil olmak üzere uçak trafiğinde yüzde 10,6 artış gösterdi.

İSTANBUL’DA YOĞUN HAVA TRAFİĞİ

Uraloğulu, İstanbul Havalimanı'nda martta iniş-kalkış gerçekleştiren uçak trafiğinin iç hatlarda 8 bin 938, dış hatlarda ise 32 bin 161 olmak üzere toplamda 41 bin 99’a ulaştığını belirtti.

3 AYDA 44 MİLYON YOLCULUK YAPILDI

2024’ün ilk çeyreğinde havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 195 bin 904'e, dış hatlarda ise 157 bin 313'e ulaştığını söyleyen Uraloğlu, üst geçişler ile beraber toplamda 474 bin 858 uçak trafiğine ulaşıldığını ifade etti.

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