Southwest Airlines, 27 Ocak tarihi itibariyle koltuk kolçaklarının içine sığamayan yolcularından uçuş rezervesi aşamasında ikinci bir bilet talebinde bulunacak. Şirket, yeni uygulamayla birlikte aynı tarihte koltuk seçimini otomatik atama sistemine geçeceğini de duyurdu. Bu işlem sayesinde yolcuların koltuk seçimi yapması önlenecek. .

Ek koltukların yolcuların insiyatifine bağlı olmaması sebebiyle uygulama tepki topladı. Tepkilerin ardından firmadan herhangi bir açıklama gelmedi.



İADE İÇİN BAZI ŞARTLAR BULUNUYOR

Yeni kurala kapsamında ikinci koltuğun ücreti iadesi süreci için bazı şartlar bulunuyor. Ancak, uçuş tamamen dolu değilse ve her iki bilet aynı rezervasyon kapsamında alınmışsa iade edilecek. Bununla birlikte iade talebi oluşturmak için 90 gün süre tanınacak