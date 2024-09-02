Havuza düşen yılan ile farenin yaşam savaşı

İlginç olay, Koyuncu Mahallesi Çevt Tepesi mevkisindeki bir bahçede meydana geldi. Çiftçi İbrahim Gülşen bahçeye işlerini yapmaya geldiğinde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir kara yılan ile farenin havuzda mahsur kaldığını fark etti.

Yılanın havuzdan çıkmak için defalarca hamle yapmasına rağmen başarısız olması nedeniyle devreye Gülşen girdi. Eline bir sopa alan Gülşen önce yılanı kurtarıp doğal ortamına bıraktı. "Benim sınırlarımın dışına çık güle güle canım. İyi bir duş aldın" diyerek yılan uğurlayan Gülşen, daha sonra mahsur kalan fareyi de kurtardı.

Bahçeyi sulamaya geldiğini belirten çiftçi İbrahim Gülşen, "Havuza geldiğimde bir siyah yılan ile farenin havuza düştüğünü gördüm. Muhtemelen yılan fareyi yemek için kovaladığında olmuş. Bir değnek yardımı ile önce yılanı çıkardım. Yılan gitti, ondan sonra da fareyi alıp kenara bıraktım" dedi.