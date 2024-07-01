Havuzdan enfeksiyon kapma riskine karşı uyarılar

Havuzlar, serinlemek ve eğlenmek için harika mekanlar olsa da, aynı zamanda çeşitli enfeksiyonların da kaynağı olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'ne göre, her yıl 2 milyon civarında insan, havuzlarla ilişkili enfeksiyonlardan etkilenmekte.

Bu enfeksiyonlar, ishal, kulak iltihabı ve cilt enfeksiyonları gibi hafif semptomlara neden olabildiği gibi, daha ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir.

Uzmanlar, havuzdan enfeksiyon kapma riskini azaltmak için şu önlemlerin alınmasını önermekte:

Havuza girmeden önce duş almak: Cildinizdeki kir ve ter, havuzdaki dezenfektanların etkisini azaltabilir.

Tuvaleti havuzdan uzakta kullanmak: İdrar ve dışkı, havuz suyunu kirletebilecek ve enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmalar içerir.

Bebek bezi giyen çocukları havuza sokmamak: Bebek bezleri, ishal ve diğer enfeksiyonlara neden olabilecek bakterileri barındırabilir.

Havuzda yüzerken yutmamaya dikkat etmek: Havuz suyu, idrar, ter ve diğer kirleticilerden dolayı yutulmamalıdır.

Havuzdan çıktıktan sonra tekrar duş almak: Havuz suyunu ve kimyasallarını ciltten ve saçlardan arındırmak önemlidir.

Havuzun hijyenik olduğundan emin olmak: Düzenli olarak klorlanan ve filtrelenen havuzları tercih edin.

Bazı bilimsel araştırmalar da bu önlemlerin önemini desteklemektedir:

2018 yılında yapılan bir araştırma, havuzdan sonra duş alan kişilerin enfeksiyon kapma riskini %50 oranında azalttığını bulmuştu.

2019 yılında yapılan bir başka araştırma, bebek bezli çocukların havuza girmesinin, ishal vakalarında %30 artışa neden olduğunu göstermişti.

2020 yılında yapılan bir araştırma, havuz suyunu yutan kişilerin, kulak iltihabı olma risklerinin %80 daha yüksek olduğunu bulmuştu.

Havuzdan keyifli ve güvenli bir şekilde faydalanmak için bu basit önlemleri almak önemlidir. Unutmayın, hijyen her şeyden önemlidir!

Uzman Görüşleri:

Yaz aylarının vazgeçilmez serinlik kaynaklarından olan havuzlar, ne yazık ki enfeksiyon riski taşımakta.

Prof. Dr. Ayşe Perçin (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı):

"Havuzlar, enfeksiyon kapma riski yüksek ortamlardır. Bu riskten korunmak için havuz hijyenine dikkat etmek ve kişisel hijyen kurallarına uymak çok önemlidir."

Dr. Mehmet Ali Öztürk (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı):

"Bebek bezli çocukları havuza sokmamak, ishal ve diğer enfeksiyonların önlenmesinde çok önemlidir. Bebek bezleri, ishale neden olabilecek bakterileri barındırabilir ve bu bakteriler havuz suyuna kolayca geçebilir."

Uzm. Hemşire Fatma Yılmaz (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu):

"Havuzdan sonra duş almak, havuz suyunu ve kimyasallarını ciltten ve saçlardan arındırmanın en iyi yoludur. Bu sayede enfeksiyon kapma riski önemli ölçüde azalır."

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan, özellikle durgun su kaynaklarında yüzmek ve vakit geçirmenin, bakterilerin vücuda geçmesine ve bulaşmasına neden olabileceğini belirtti.

Kreş çağındaki çocuklar ve yaşlı hastalar için risk daha da artmakta.

• Dr. Ayşe Yılmaz, Çocuk Hastalıkları Uzmanı:

"Çocukları havuz enfeksiyonlarından korumak için en önemli adım, kişisel hijyene dikkat etmektir. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra sabun ve suyla duş almak, enfeksiyonlara neden olabilecek mikropların temizlenmesine yardımcı olur."

• Prof. Dr. Mehmet Demir, Halk Sağlığı Uzmanı:

"Havuz seçiminin de önemli olduğunu vurgulayarak, düzenli olarak klorlanan ve filtrelenen, berrak ve temiz olan havuzları tercih etmek gerekir."

Bilimsel Araştırmalar:

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, havuzlarda en sık görülen enfeksiyonlar ishal, kulak enfeksiyonları ve cilt enfeksiyonları.

Bu enfeksiyonlar, kişisel hijyen eksikliği, havuz suyunun kirli olması ve havuzda yüzen kişilerin hasta olması gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Korunma Önerileri:

• Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alın.

• Havuzda su yutmamaya özen gösterin.

• Islak mayolar hemen değiştirilmeli ve çocuklar duş aldırılmalı.

• Kulak tıpası ve gözlük kullanımı teşvik edilmeli.

• Hepatit A ve B aşısı olmayan çocukların havuza girmesi önerilmiyor.