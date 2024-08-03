Hayvan barınağı sahibine dolandırıcılıktan tutuklama. Köpek sattığı iddia edildi

Bünyesinde hayvan barınağı bulunan derneği yöneticisiydi. Ancak polislerin radarına dolandırıcılık ve barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı iddiası nedeniyle girdi.

Mali polis dernek yöneticisini takibe aldı. Bu takip kamerayla da yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 30 Temmuz'da başvuran bir kişi, "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini kaydetti.

NAKİT PARA TALEP ETTİ

M.Y'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia eden bu kişi, M.Y'nin usulsüz işlemler sonucu olağan dışı zenginleştiği yönünde ihbarda bulundu.

Soruşturma kapsamında 1 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.H. gözaltına alındı. Dernek binasındaki aramada herhangi bir kaydı olmayan 270 bin liraya el konuldu.Polis operasyon anını da kameraya aldı.

BARINAĞA BIRAKILAN KÖPEKLER SATTIĞI İDDİA EDİLDİ

M.Y'nin vatandaşların barınakta bakılma kaydıyla bıraktıkları hayvanları meçhul kişileri sattığı ve ödemeleri müştekinin hesabına gönderttiği tespit edildi.

M.Y'nin telefon mesajlarının incelenmesi sonucu, köpeklerin bakımını ve tedavisini yapacağını söyleyerek çok sayıda kişiden para topladığı, bu paralarla ilgili kayıt tutmadığı, vatandaşları dolandırarak kendisine ve çevresine menfaat sağladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.