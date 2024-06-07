Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü

Tunceli’de hayvanlarını araziye çıkardıktan sonra ortadan kaybolan çoban Ergün Yıldız’ın (42) cansız bedeni bulundu. Ön otopsisinde üzerinde pençe izleri bulunan Yıldız'ın ayı saldırısında öldüğü tespit edildi.

Nazımiye ilçesi Geriş köyünde hayvanlarını otlatmak için dün sabah saatlerinde evinden çıkan Ergün Yıldız'dan yakınları haber alamadı. Yaşanan olay sonrası ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine jandarma timi, AFAD arama kurtarma personeli, gönüllüler ve 2 arama kurtarma aracı gönderildi.

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VÜCUDUNDA PENÇE İZLERİNE RASTLANDI

Ormanda ve sarp arazide 55 kişiyle gerçekleştirilen 6 saatlik çalışma sonrası, köyden 4 kilometre uzaklıkta, Yıldız'ın cansız bedeni bulundu. Sedyeyle olay yerinden alınan Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ön otopsisinde vücudunda pençe izleri bulunduğu tespit edilen Yıldız'ın ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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