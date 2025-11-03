Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Hazal Türesan’ın Kızıl Goncalar’ın ardından Veliaht projesiyle kariyerini sürdürmesi hayranları tarafından olumlu karşılanmıştı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Derya Karslı karakteri daha önceki rollleriyle kıyaslanarak daha dominant ve daha sürprizli bir karakter olarak nitelendirildi.

Sosyal medayada da geniş bir takipçi kitlesine hitap eden oyuncunun paylaşımları büyük ilgi görüyor. Ünlü oyuncu son olarak yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Ani imaj değişikliğiyle şaşırtan oyuncunun bu kararında dizinin yeni bölüm senaryosunun etkisinin olup olmadığı merak konusu oldu.

Birçok başarılı projede yer alan oyuncunun senaryo gereği bu kez sivri bir karakteri canlandırması dikkat çekti.

SAÇLARINI SİYAHA BOYATTI

Uzun bir süredir saçlarında sürekli olarak sarı ve turuncu renklerini tercih eden oyuncu bu kez saçlarında siyah rengi tercih etti.



"NASIL OLMUŞUM?"

Ünlü isim, "Saç rengimi değiştirdiğimde enerjimin yükselmesi hissini çok seviyorum. Nasıl olmuşum?" yazdı. Türesan'ın yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni aldı.