Hazar Ergüçlü: Dilber bana hayatla dalga geçmeyi öğretti

İnci Taneleri'nin başarılı oyuncusu Hazar Ergüçlü, Dilber'i anlattı. Dilber'i çocuksu bulduğunu belirten Ergüçlü, "Dilber, başına ne gelirse gelsin her an kendinle dalga geçebileceğini öğretti bana. Her felaketin beş dakika sonrasında şakasını yapabiliyor. Ancak yetişkin olmayan bir insan bu kadar esnek olabilir" dedi.

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri, yeni sezonu ile yakında Kanal D'de ekrana gelecek. En az hikayesi kadar karakterleri ile de çok konuşulan dizide Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, oynadığı karakteri anlattı.

'OYUNCULUĞUNU AÇAN BİR SET'

Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'ni "Oyunculuğunu açan bir set" olarak niteledi. Seti çok sevdiğini, Yılmaz Erdoğan ile oynarken çok şey öğrendiğini kaydeden Ergüçlü, "Çok uzun sürede, uğraşarak ulaşacağım iki kelimelik cümleye o beni "Tak" diye getiriyor. Çünkü yıllar önce onu çözmüş zaten" dedi.

'KENDİSİYLE DALGA GEÇİYOR'

Ergüçlü, Dilber'e hayat verirken birçok şeyi de öğrendiğini vurgulayarak "Kendine harika sahip çıkıyor, her adımını savunuyor. Kendimle ilgili de çok şey öğreniyorum Dilber'e bakarken. Dilber, çocuksu bir karakter. Başına ne gelirse gelsin her an kendinle dalga geçilebileceğini öğretti bana. Her felaketin beş dakika sonrasında şakasını yapabiliyor. Ancak yetişkin olmayan bir insan bu kadar esnek olabilir" yorumunda bulundu.

'ACIYA RAĞMEN HAYATI SEVMEK'

Geçen yıl babasını kaybeden Ergüçlü, ölümün insanı değiştirdiğini söyledi. Ergüçlü, daha merhametli bir insana dönüştüğünü belirterek "Acıya rağmen hayatı sevebilme, yaşadığından zevk alabilme, toleranslı olabilme gibi birtakım yetileri kazandığım bir dönemdeyim" ifadelerini kullandı.