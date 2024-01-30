Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den 'Dilber' yorumu. Pavyon dansı olay olmuştu

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Hazar Ergüçlü'nün eski sevgilisi Onur Ünlü'den 'Dilber' yorumu. Pavyon dansı olay olmuştu
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk fragmanı yayınlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in dansı, eski sevgili Onur Ünlü tarafından değerlendirildi.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat verdiceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen Dilber dansı konusunda eski sevgili Onur Ünlü konuştu.

İlk bölümü 25 Ocak Perşembe gecesi yayınlanan dizinin fragmanlarıyla olay yaratan ve günlerce konuşulan proje, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurmuştu.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni toplarken Onur Ünlü eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” dansı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEĞENEREK İZLEDİM"

Muhabir Online'da yer alan röportaja göre; Yönetmen Ünlü, eski sevgilisine övgüler yağdırdı. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyiydi" dedi.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı ve elbisesi iş kapısına dönüştü. Oyuncunun meşhur ettiği dans sonrası, Ankara pavyon dans kurslarına bir çok kadın yoğun ilgi gösterirken "Dilber" elbisesi ise internet sitelerinde yok satmaya başladı.

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