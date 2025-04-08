Hazine iki tahvil ihalesinde yine borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 102 milyar 757,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz 12,05 oldu.

Nominal teklifin 100 milyar 155 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 48 milyar lira 823 milyon lira net satış 48 milyar 195,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 60 milyar 70,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 30 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç gerçekleştirildi. Basit faiz 36,49, bileşik faiz ise 39,81 oldu.

Nominal teklifin 33 milyar 643,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 439,8 milyon lira, net satış 13 milyar 562,2 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 21 milyar 877 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 11 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede, toplam 102 milyar 757,8 milyon lira borçlandı.