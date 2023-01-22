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Hazine’den kamuya 200 milyar TL. Borçlanmanın tepesinde BOTAŞ var

Hazine’nin verilerine göre, kamuya dağıtılan borç 2022 yılında toplam 200 milyar 158 milyon lira oldu. En çok borçlanan kamu işletmesi ise BOTAŞ oldu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 09:55
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Hazine'nin kamuya dağıttığı borç 200 milyar lira oldu

Hazine’den kamuya 200 milyar TL. Borçlanmanın tepesinde BOTAŞ var
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BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı genel yönetim bütçe giderleri, kamu kurumlarının içerisinde bulunduğu borç sarmalını gözler önüne serdi. 2022 yılı verileri, borçlanmada tarihi seviyelere ulaşıldığını ortaya koydu.

Hazine’nin verilerine göre genel yönetim giderleri kapsamında tüm kamuya dağıtılan ‘borcun’ 2022 yılındaki toplam karşılığı 200 milyar 158 milyon lira oldu. Bu tutar, detaylı raporlamaların kamuya duyurulduğu 2004 yılından bu yana dağıtılan en yüksek borç oldu. 2022’deki borç verme tutarı, bir önceki yılı da ikiye katladı.

BOTAŞ VE TCDD BORÇTA

Verilere göre, geçen yıl 200 milyar lira borç dağıtan Hazine’den en çok borçlanan kamu işletmesi, ‘doğalgaz müjdesinde’ de adı geçen BOTAŞ oldu. 2022’de BOTAŞ tek başına Hazine’den 121 milyar 360 milyon lira ‘borç aldı.’ BOTAŞ’ı, 34 milyar 164 milyon lira ile TCDD izledi. Elektrik Üretim A.Ş, 2022’yi 10 milyar TL borçla tamamladı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu 2 milyar 300 milyon lira, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2 milyar 230 milyon lira ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ise 1 milyar 850 milyon lira ‘borç aldı.’

HANELERE DE BORÇ

Hazine istatistiklerine göre, ‘hane halklarına borç verme’ kalemine de milyarlarca liralık kaynak aktarıldı. Yıl boyu bu kaleme aktarılan ‘borcun’ toplam tutarı, 8 milyar 115 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Özel teşebbüslere verilen toplam borç ise 3 milyar 252 milyon lira oldu.

YURTDIŞINA DA BORÇ

Verilere göre, 2022 yılında ‘yurt dışına borç verme’ kalemi altında aktarılan toplam tutar ise 2 milyar 256 milyon lira olarak kayıtlarda yer aldı. Geçen yıl Kuzey Kıbrıs’a 629 milyon lira borç verildi. Uluslararası kuruluşlara aktarılan toplam tutar 1 milyar 396 milyon lira oldu. ‘Diğer yurt dışı borç verme’ kalemine ise 230 milyon lira aktarıldı.

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Kurki
22.01.2023 10:54
Kurumların hepsi patates olmuş durumda hadi hayırlı traşlar  
 
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