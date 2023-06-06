Heimlich manevrası ile hayata döndürdü

Olay, 2 Haziran günü Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Kosova Caddesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji ünitesinde çalışan hemşire Bahri Koçak, caddede yürüyüş yaparken park halindeki bir minibüsten gelen yardım çağrılarını duydu. Minibüste bulunan 50 yaşındaki erkeğin boğazına ekmek kaçtığını öğrenen Koçak, hemen araçtan indirdiği kişiye "heimlich manevrası" yapmaya başladı.

Bu manevra, boğazı veya nefes borusu yabancı bir cisimle tıkanmış kişinin hava yolunu açmayı amaçlayan bir ilk yardım yöntemidir. Yaklaşık 5 dakika süren müdahale sonucu erkeğin boğazındaki ekmek parçaları çıktı. Ancak erkeğin kalbi durmuştu. Koçak, bunun üzerine kalp masajı yaparak erkeği hayata döndürdü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan erkek, tedavi altına alındı.

Hemşire Bahri Koçak, yaptığı açıklamada, "Yolda yürürken minibüsten 'yetişin akrabamız ölüyor' diye bağırdılar. Hemen yanlarına gittim ve boğazına ekmek kaçtığını söylediler. Heimlich manevrası yaparak ekmek parçalarını çıkardım ama kalbi durmuştu. Kalp masajıyla yeniden hayata döndürdüm. Hastaneye götürülürken şuurunun açık olduğunu duyunca çok sevindim. Bir kişinin hayatına dokunabildiysem ne mutlu bana" dedi.