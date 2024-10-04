’Heimlich’ manevrası ile öğrencisini ölümden kurtardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
’Heimlich’ manevrası ile öğrencisini ölümden kurtardı

Malatya'da bir ilkokulda boğazına şeker kaçan öğrencisine zamanında Heimlich manevrası ile müdahale eden sınıf öğretmeni Yusuf Doğan, öğrencisinin hayatını kurtardı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde bulunan Akpınar İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisi Talha Elokuş yanında getirdiği şekerin nefes borusuna kaçması ile zor anlar yaşadı.

Okulun güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan anlarda öğrenci ilk olarak su içmeye gittiği tuvalette şekeri çıkaramayınca panikle sınıfına yöneldi. Nefes alamadığı için zor anlar yaşayan öğrenciyi o sırada bir veli alarak hemen karşıdaki sınıfa götürüp öğretmen Yusuf Doğan'dan destek istedi.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA HAYAT KURTARDI

27 yıllık sınıf öğretmeni olan Doğan ise soğukkanlılıkla daha önce aldığı Heimlich manevrası eğitimi uygulamaya koydu ve öğrencinin boğazındaki cismin çıkması için müdahalede bulundu. Nefes borusuna kaçan şekerin çıkması ile hem öğrenci hem de öğretmen derin bir nefes aldı.

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Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Yusuf Doğan, daha önce Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün verdiği kursta "Heimlich" manevrası eğitimi aldığını söyleyerek ilk kez pratikte bu manevrayı uyguladığını söyledi.

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Okullarda bu tür durumlarla karşılaşılmaması adına velilere ve öğrencilere seslenen Doğan, özellikle boğazda kalabilecek, nefes yolunu tıkayabilecek bu gibi benzeri yiyeceklerin beslenme çantalarına konulmaması gerektiğini söyledi.

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