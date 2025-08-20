Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Arsenal kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Arsenal'ın yıldız sol kanat oyuncusu imzayı attı.

Arsenal'da transferin gözde isimlerinden Belçikalı yıldız Leonard Trossard'ın geleceği belli oldu.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la ismi anılan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Londra ekibinde kalmaya karar verdi.

4-004.jpg

The Athletic'ten derlediği habere göre Trossard, Arsenal ile yeni bir sözleşme imzaladı. Belçikalı yıldız, 2026/2027 sezonunun sonuna kadar Arsenal'de kalmaya devam edecek.

Deneyimli sol kanat geçtiğimiz sezon 56 maça çıkıp 10 gol, 10 asiste imza atarak 20 gole katkıda bulundu.

