Hem Fenerbahçe hem Galatasaray istiyordu! Arsenal kararını verdi

Arsenal'da transferin gözde isimlerinden Belçikalı yıldız Leonard Trossard'ın geleceği belli oldu.

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'la ismi anılan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Londra ekibinde kalmaya karar verdi.

The Athletic'ten derlediği habere göre Trossard, Arsenal ile yeni bir sözleşme imzaladı. Belçikalı yıldız, 2026/2027 sezonunun sonuna kadar Arsenal'de kalmaya devam edecek.

Deneyimli sol kanat geçtiğimiz sezon 56 maça çıkıp 10 gol, 10 asiste imza atarak 20 gole katkıda bulundu.