Bu yıl 62’ncisi düzenlenen Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterimler farklı seçkilerde devam ediyor. Festival kapsamında “Ulusal Kısa Film Özel Gösterimi”nde Damla Ersan’ın hem yönetmenliğini üstlendiği hem de Baran Bölükbaşı ile başrolü paylaştığı “Şöyle Anlatayım” seyirci karşısına çıktı.

Ersan’ın ilk yönetmenlik ve oyunculuk deneyimi olan, toplumsal cinsiyet rollerini işleyen kısa filmin gösterimine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl dünya prömiyerini yapan ve 25 ülkede 35’ten fazla festivalde yer alan film, Tayland ile İspanya’daki etkinliklerden ödülle ayrıldı.

Altın Portakal’da yer almaktan mutluluğunu dile getiren Damla Ersan, “Filmimiz 25 ülkede 35’ten fazla festivalde gösterildi. Altın Portakal’a özel gösterim için davet aldık. Dünyanın en prestijli festivallerinden birinde yer almak bizi çok mutlu etti. Burada olmak büyük heyecan. Bu kısa film aslında bir mini dizinin pilot bölümü. Dünyada fikir anlaşılıyor mu diye deneme yaptık. Ödüllerle döndük. Amerika, İtalya, İspanya, Kanada, Güney Amerika ülkeleri gibi pek çok yerde gösterim gerçekleştirdik” diye konuştu.

Ersan, “Antalya’nın yeri hepimizde çok ayrı. Geçmişin sinemasıyla geleceğin sinemasını buluşturuyor. Bize çok büyük fırsat sağlıyor burada olmak. Antalya halkı harika bir seyirci kitlesi. Filme çok hızlı dahil oluyorlar. Gelecek yıllarda da burada olmayı umuyoruz. Toplumsal cinsiyet rollerini çocukluğumdan beri sorguluyorum. Yetişkinlikte egoizm, vicdan, eşitlik kavramlarını irdelemeye başladım. Ardından senaryo yazdım. Senaryo Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek aldı. İlk yönetmenliğim ve oyunculuğum olduğu için süreç uzadı. Dağıtımla birlikte proje 3 yıl sürdü” ifadelerini kullandı.