Hepsi Konkordato istedi. İçinde ünlü şirketlerde var

Konkordato başvurularının freni boşaldı. So üç ayda 100'ün üzerinde başvuru geldi. Bu yılın ilk yarısında konkordato geçici mühlek kararı verilen dosya sayısı 6 ayda 2023'ün tamamını geçti. İş dünyasının önde gelen örgütler suistimallerin artmaması mağduriyetlerin önlenmesi için hem Adalet Bakanlığı ve ekonomi yönetimiyle yoğun temas halinde olduğu belirtiliyor.

Konkordato başvurusu Nisan ayında 105, mayısta 172 ve haziranda 114 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayında Kurban Bayramı tatili nedeniyle mahkemelerin kapalı olması sebebiyle hafiflediği belirtiliyor.

Kayıtlara göre geçen ay konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 43 oldu. Mahkemelerden 42 dosya hakkında ret kararı çıkarken, 4 firma için iflas kararı verildi. Tasdik kararı verilen dosya sayısı da 3 oldu.

275 KONKORDATO BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

2024 yılının ilk altı ayında 605 konkordato geçici mühlet kararı verildi. Altı aylık bu rakam geçen yılki konkordato geçici mühlet kararını sollayıp, geçti. İlk 6 ayda konkordato kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 245 olurken, 275 dosya için de konkordatonun reddi kararı verildiği görüldü. Mahkemeler bu yılın ilk altı ayında 48 iflas kararı verirken, en yüksek risklin tekstil ve inşaat sektöründe görüldü. Bu firmalar arasında ünlü şirketlerin de olduğu belirtiliyor.

TEKSTİL VE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖNDE

Bu yıl tekstil ve konfeksiyon sektöründe toplam 48 konkordato kararı alındı. İnşaat sektöründe bu rakam 44 olarak kayıtlara geçti.

Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde toplam 48 konkordato kararı alınırken, inşaat sektörünün genelinde 44 konkordato kararı alınmış durumda. Konkordatonun yeniden masaya getirilmesine gerekçe olarak son iki yılda yaşanan finansman darbaoğazı, işletme sermayesinin yetersizliği ve yüksek maliyetler gösteriliyor.

Ancak son 2 yılda yaşanan finansman darboğazı ve işletme sermayesi yetersizliği birçok firmanın, yüksek maliyetine karşın, konkordatoyu yeniden masaya getirmesine yol açtı. Bu durumda ise piyasada alacakların akıbeti huzursuzluğa yol açıyor.

ADALET BAKANLIĞINA VE EKONOMİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Konkordato kararlarındaki suiistimallerin ve mağduriyetlerin engellenmesi adına Ankara’da Adalet Bakanlığı ve ekonomi yönetimiyle temaslarda bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı konkordato başvurularının zorlaştırılması için çalışmalar yürütüyor.

Konkondatonun suistimal edilmemesi yönünde değerlendirmeler yapan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,

Bir firmaya can simidi takarken birçoğu suyun altında kalabiliyor. Acı tecrübelerin yaşandığına dikkat çeken Bahçıvan, bu konunun hukuki olarak daha farklı ele alınması için son 1 yıldır gerek TOBB bünyesinde gerek İSO olarak Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bahçıvan sadece sadece kamu alacakları ve finansal alacaklar için geçerli olmalı görüşünde.